DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Novo Nordisk, Formycon im Fokus
KI im Blick

Empfehlung treibt HOCHTIEF-Aktie auf Rekord - Datenzentren-Fantasie

02.10.25 10:00 Uhr
HOCHTIEF-Aktie im Aufwind: Empfehlung und Datenzentren-Trend treiben Kurs | finanzen.net

Aktien von HOCHTIEF haben am Donnerstag nach der Kehrtwende des Analysten der Bank of America (Bofa) einen neuen Rekordstand erreicht.

Die Papiere des Baukonzerns stiegen via XETRA um bis zu knapp sieben Prozent und kosteten erstmals 248 Euro.

Das Niveau konnten die Aktien aber nicht ganz halten. Zuletzt legten sie fünf Prozent auf 244,60 Euro zu und steigerten damit ihr Jahresplus auf knapp 90 Prozent. Damit sind sie 2025 der achtbeste Wert im MDAX.

Bofa-Analyst Marcin Wojtal sieht HOCHTIEF als einen der Schlüssel im Thema Datenzentren, die enorme Bedeutung für den Megatrend KI haben. Datenzentren stünden in den USA inzwischen für 20 Prozent des Auftragsbestands von HOCHTIEF, so Wojtal in seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 260 Euro.

Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 10 Prozent über den Marktkonsens. HOCHTIEF-Papiere seien obendrein noch niedriger bewertet als die Konkurrenz. Bisher hatte Wojtal bei einem Kursziel von 167 Euro mit "Underperform" votiert. Er vollzog damit nun eine klare Kehrtwende.

HOCHTIEF wird an der Börse inzwischen mit 19 Milliarden Euro bewertet. Größter Aktionär des Kursanstiegs ist der spanische Baukonzern ACS, der etwas mehr als drei Viertel der Anteile hält.

/ag/stk/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: HOCHTIEF, 360b / Shutterstock.com

