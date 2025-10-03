DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.913 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
Aktien von NVIDIA

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

03.10.25 17:20 Uhr
KI-Boom: NVIDIA & Co heizen Tech-Aktien an der NASDAQ an | finanzen.net

Für gute Laune unter den Anlegern sorgt einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
129,78 EUR 0,76 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fujitsu Ltd.
20,70 EUR 1,32 EUR 6,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hitachi Ltd.
25,04 EUR 1,98 EUR 8,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
125,20 EUR 0,62 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
56,65 EUR 1,51 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
162,02 EUR 5,56 EUR 3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,74 EUR -0,70 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NXP Semiconductors N.V.
196,00 EUR 4,00 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So wollen der japanische Elektronikkonzern Hitachi und der ChatGPT-Anbieter OpenAI beim Aufbau einer KI-Infrastruktur und dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren zusammenarbeiten. Sie unterzeichneten eine Absichtserklärung mit dem Ziel, die Entwicklung generativer KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Dafür wird Hitachi wird Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte für KI-Rechenzentren liefern.

Wer­bung

Der japanische IT-Konzern Fujitsu und der führende KI-Chiphersteller NVIDIA haben zur Bereitstellung einer umfassenden KI-Infrastruktur ihre Zusammenarbeit erweitert. Dabei geht es darum, die KI-Einführung zu beschleunigen und den industriellen Wandel zu fördern. Gemeinsam solle eine KI-Agentenplattform entwickelt und bereitgestellt werden, die auf branchenspezifische KI-Agenten in Bereichen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Robotik zugeschnitten sei. Solcherlei Nachrichten stärkten den Optimismus der Anleger, dass die Milliardenbeträge, die derzeit in diesen Bereich flössen, sich in Gewinne wandeln werden, sagte ein Börsianer.

NVIDIA, die tags zuvor nach ihrem Aktiensplit im Sommer vergangenen Jahres erstmals über 190 US-Dollar gestiegen waren, zeigten sich stabil am Vortagesniveau. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie aber bereits um gut 40 Prozent zugelegt und belegen so den ersten Platz im Dow.

Für NXP Semiconductors, Datadog, Microchip Technology und Micron Technology, allesamt im NASDAQ 100, ging es an der NASDAQ zeitweise um 1,8 bis 3,1 Prozent nach oben. Lam Research setzten ihren Rekordlauf mit plus 0,3 Prozent fort. Seit September ist der Kurs der Aktie des Herstellers von Wafer-Fertigungsanlagen inzwischen um 50 Prozent gestiegen.

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

