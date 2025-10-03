DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.913 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
Höhenflug

Rumble-Aktie springt zweistellig hoch: KI-Durchbruch mit Perplexity könnte Nutzerzahlen explodieren lassen

03.10.25 17:56 Uhr
Rumble-Aktie mit Kursrally an der NASDAQ: KI-Revolution treibt Nutzerzahlen | finanzen.net

Die Video-Plattform Rumble revolutioniert ihre Suchfunktionen durch eine wegweisende Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Perplexity.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rumble Inc Registered Shs -A-
8,77 USD 1,38 USD 18,61%
Charts|News|Analysen

Rumble hat eine umfassende strategische Kooperation mit Perplexity, dem Anbieter der gleichnamigen KI-Antwortmaschine, bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit umfasst drei Kernbereiche: Die Integration von Perplexitys KI-Technologie zur Verbesserung der Content-Auffindbarkeit auf Rumble.com, ein neues Abonnement-Bundle, das Rumble Premium mit Perplexity Pro kombiniert, sowie die prominente Bewerbung des KI-Browsers Comet im gesamten Rumble-Netzwerk inklusive des Advertising Centers.



KI-Suchtechnologie als Game-Changer für Content-Ersteller

Die Kooperation adressiert eines der drängendsten Probleme im digitalen Video-Segment: Die Schwierigkeit für Nutzer, in einer überfluteten Medienlandschaft relevante Inhalte zu finden. Durch die Einbindung der KI-Suchtechnologie von Perplexity zielt die Partnerschaft darauf ab, sowohl Content-Erstellern zu helfen, ihr Zielpublikum effektiver zu erreichen, als auch Zuschauern die gezielte Suche nach spezifischen Themen und Diskussionen zu erleichtern.

Comet: Der KI-Browser mit Potenzial zur Nutzerbindung

Besonderes Augenmerk verdient Perplexitys neues Produkt Comet. Dieser KI-gestützte Browser verspricht, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Nutzer mit Online-Inhalten interagieren. Er funktioniert als persönlicher KI-Assistent, der kontinuierlich mit dem Nutzer lernt und tieferes Engagement auf jeder Website ermöglicht. Der Browser bietet kontextbezogene Unterstützung und intelligente Suchfunktionen - Eigenschaften, die das Nutzererlebnis auf Rumble signifikant verbessern könnten.

Schrittweise Einführung und Marktpotenzial

Die Integration der Perplexity-Suchtechnologie auf Rumble.com wird phasenweise implementiert. Parallel dazu starten das neue Abonnement-Bundle und die Promotion des Comet-Browsers. Diese Entwicklung steht exemplarisch für den branchenweiten Trend zu KI-gestützten Entdeckungs- und Interaktionstools - ein Segment, in dem Rumble durch diese Partnerschaft eine Vorreiterrolle einnehmen könnte.



Rumble-Aktie hebt ab

Die Rumble-Aktie profitiert im Freitagshandel an der NASDAQ im großen Stil: Zeitweise geht es 18,69 Prozent auf 8,77 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache



