Höhenflug

Die Video-Plattform Rumble revolutioniert ihre Suchfunktionen durch eine wegweisende Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Perplexity.

Rumble hat eine umfassende strategische Kooperation mit Perplexity, dem Anbieter der gleichnamigen KI-Antwortmaschine, bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit umfasst drei Kernbereiche: Die Integration von Perplexitys KI-Technologie zur Verbesserung der Content-Auffindbarkeit auf Rumble.com, ein neues Abonnement-Bundle, das Rumble Premium mit Perplexity Pro kombiniert, sowie die prominente Bewerbung des KI-Browsers Comet im gesamten Rumble-Netzwerk inklusive des Advertising Centers.

KI-Suchtechnologie als Game-Changer für Content-Ersteller

Die Kooperation adressiert eines der drängendsten Probleme im digitalen Video-Segment: Die Schwierigkeit für Nutzer, in einer überfluteten Medienlandschaft relevante Inhalte zu finden. Durch die Einbindung der KI-Suchtechnologie von Perplexity zielt die Partnerschaft darauf ab, sowohl Content-Erstellern zu helfen, ihr Zielpublikum effektiver zu erreichen, als auch Zuschauern die gezielte Suche nach spezifischen Themen und Diskussionen zu erleichtern.

Comet: Der KI-Browser mit Potenzial zur Nutzerbindung

Besonderes Augenmerk verdient Perplexitys neues Produkt Comet. Dieser KI-gestützte Browser verspricht, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Nutzer mit Online-Inhalten interagieren. Er funktioniert als persönlicher KI-Assistent, der kontinuierlich mit dem Nutzer lernt und tieferes Engagement auf jeder Website ermöglicht. Der Browser bietet kontextbezogene Unterstützung und intelligente Suchfunktionen - Eigenschaften, die das Nutzererlebnis auf Rumble signifikant verbessern könnten.

Schrittweise Einführung und Marktpotenzial

Die Integration der Perplexity-Suchtechnologie auf Rumble.com wird phasenweise implementiert. Parallel dazu starten das neue Abonnement-Bundle und die Promotion des Comet-Browsers. Diese Entwicklung steht exemplarisch für den branchenweiten Trend zu KI-gestützten Entdeckungs- und Interaktionstools - ein Segment, in dem Rumble durch diese Partnerschaft eine Vorreiterrolle einnehmen könnte.

Rumble-Aktie hebt ab

Die Rumble-Aktie profitiert im Freitagshandel an der NASDAQ im großen Stil: Zeitweise geht es 18,69 Prozent auf 8,77 US-Dollar nach oben.

