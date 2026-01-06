Chinesische Anta will Puma-Beteiligung von Pinault kaufen - Agentur

DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 +1,9%Nas23.450 -0,6%Bitcoin78.313 +0,2%Euro1,1651 -0,3%Öl61,46 +1,8%Gold4.456 ±-0,0%
08.01.26 18:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Anta Sports Products LtdShs
8,90 EUR 0,05 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Artemis Resources LtdShs
EUR -0,00 EUR -77,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
24,46 EUR 2,28 EUR 10,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports Products hat einem Agenturbericht zufolge ein Kaufangebot für die 29-prozentige Puma-Beteiligung der französischen Milliardärsfamilie Pinault unterbreitet. Wie Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat der Jack-Wolfskin-Eigentümer sein Angebot bereits vor einigen Wochen vorgelegt. Auch die Finanzierung habe das in Hongkong börsennotierte Unternehmen bereits gesichert. Eine Antwort der Familien-Holding Artemis, die Angebote für ihre Puma-Beteiligung von über 40 Euro pro Aktie erwarte, stehe jedoch noch aus.

Sowohl Artemis als auch Puma lehnten eine Stellungnahme ab. Anta reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Puma-Aktie schloss 8,6 Prozent im Plus bei 24,37 Euro.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits Ende August unter Verweis auf informierte Personen berichtet, dass Puma-Großaktionär Pinault Optionen für den Sportartikelhersteller in Erwägung ziehe, darunter einen Verkauf der Anteile. Die Familie Pinault habe potenzielle Käufer wie die chinesischen Sportartikelhersteller Anta und Li Ning kontaktiert, um deren Interesse auszuloten. Schon damals hieß es, die Familie werde bei einem Verkauf wahrscheinlich einen erheblichen Aufschlag verlangen.

Ende November berichtete Bloomberg, dass Anta zu den Unternehmen gehört, die eine mögliche Übernahme von Puma prüfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 12:36 ET (17:36 GMT)

