03.10.25 17:57 Uhr
Am Freitag geht es an den Börsen in den USA nach oben. Es reicht bei US-Leitindex Dow Jones Industrial für neue Höchststände.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.994,6 PKT 474,9 PKT 1,02%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.917,5 PKT 73,4 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.750,4 PKT 35,0 PKT 0,52%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones startete 0,14 Prozent im Plus bei 46.583,95 Einheiten und verbleibt auf grünem Terrain. Er übersprang dabei erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 47.000 Punkten.

Trotz des Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten und des deshalb ausgefallenen Arbeitsmarktberichts für September haben die US-Börsen ihren Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial mit dabei und sprang erstmals über 47.000 Punkte. Für gute Laune unter den Anlegern sorgt einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden.

So wollen der japanische Elektronikkonzern Hitachi und der ChatGPT-Anbieter OpenAI beim Aufbau einer KI-Infrastruktur und dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren zusammenarbeiten. Sie unterzeichneten eine Absichtserklärung mit dem Ziel, die Entwicklung generativer KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Dafür wird Hitachi wird Stromübertragungs- und -verteilungsgeräte für KI-Rechenzentren liefern.

Der japanische IT-Konzern Fujitsu und der führende KI-Chiphersteller NVIDIA haben zur Bereitstellung einer umfassenden KI-Infrastruktur ihre Zusammenarbeit erweitert. Dabei geht es darum, die KI-Einführung zu beschleunigen und den industriellen Wandel zu fördern. Gemeinsam solle eine KI-Agentenplattform entwickelt und bereitgestellt werden, die auf branchenspezifische KI-Agenten in Bereichen wie Gesundheitswesen, Fertigung und Robotik zugeschnitten sei. Solcherlei Nachrichten stärkten den Optimismus der Anleger, dass die Milliardenbeträge, die derzeit in diesen Bereich flössen, sich in Gewinne wandeln werden, sagte ein Börsianer.

Redaktion finanzen.net / NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: onairda / Shutterstock.com, Mary Altaffer/AP

