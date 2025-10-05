Einstufungen

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Überblick.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im September 2025 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 4,53 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 53,47 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 25.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 56,00 EUR 4,73 24.09.2025 RBC Capital Markets 55,00 EUR 2,86 23.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 56,00 EUR 4,73 19.09.2025 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR 2,86 09.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 68,00 EUR 27,17 08.09.2025

