Wie Experten die Mercedes-Benz-Aktie im September einstuften

05.10.25 09:25 Uhr
Skepsis bei Mercedes-Benz-Aktie: So stuften Analysten im September ein | finanzen.net

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,34 EUR 0,42 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im September 2025 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 4,53 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 53,47 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--25.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)56,00 EUR4,7324.09.2025
RBC Capital Markets55,00 EUR2,8623.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)56,00 EUR4,7319.09.2025
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR2,8609.09.2025
JP Morgan Chase & Co.68,00 EUR27,1708.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
24.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
24.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

