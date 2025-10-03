DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.332 +0,1%Top 10 Crypto16,46 +1,0%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.289 -0,5%Euro1,1724 ±0,0%Öl64,35 +0,1%Gold3.858 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ernüchterung

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

03.10.25 03:43 Uhr
Krypto-Nachahmer von NASDAQ-Aktie Strategie im Sturzflug: Darum lässt sich die Bitcoin-Strategie nicht einfach kopieren | finanzen.net

Die Bitcoin-Wette von Strategy brachte dem Unternehmen Milliarden. Doch viele Nachahmer zahlen nun den Preis - denn die Strategie lässt sich offenbar nicht einfach kopieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kindly MD Inc Registered Shs
1,10 USD -0,03 USD -2,65%
Charts|News|Analysen
Metaplanet Inc. Registered Shs
3,58 EUR 0,34 EUR 10,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
298,40 EUR 11,60 EUR 4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Trump Media & Technology
14,13 EUR -0,30 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
95.740,0340 CHF -351,1360 CHF -0,37%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
102.407,8520 EUR -407,0334 EUR -0,40%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
89.334,0876 GBP -319,7904 GBP -0,36%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.725.615,8285 JPY -12.792,8648 JPY -0,07%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
120.069,4708 USD -479,0693 USD -0,40%
Charts|News

• Krypto-Aktien vieler Nachahmer stark gefallen
• Strategy-Erfolg nicht leicht kopierbar
• Investoren bewerten Firmen oft weniger wertvoll als ihre Bitcoin-Bestände

Die Euphorie um Krypto-Treasury-Aktien, angeführt von Michael Saylors Strategy, hat in den letzten Wochen spürbar nachgelassen. Zahlreiche Nachahmerunternehmen, die versucht haben, Saylors Geschäftsmodell zu kopieren, stehen nun unter Druck.

Vom Krypto-Hype zur Ernüchterung: Nachahmer-Aktien unter Druck

Strategy selbst hat seit 2020 massiv auf Bitcoin gesetzt und seine Käufe über eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital finanziert. Das Business-Intelligence-Unternehmen verwandelte sich dadurch in ein Krypto-Kraftpaket. Wie Yahoo Finance betont, verzeichnete die Aktie trotz jüngster Rückschläge seit dem ersten Bitcoin-Kauf einen Anstieg um rund 2.200 Prozent. Viele Imitatoren versuchten, diesen Erfolg nachzuahmen - mit teils ernüchternden Ergebnissen.

Beispiele dafür sind die japanische Hotelmanagement-Firma Metaplanet, deren Aktien im vergangenen Monat um mehr als 14,7 Prozent fielen, oder der Anbieter von Gesundheitsdaten Kindly MD, der rund 66 Prozent seines Wertes verlor. Auch die Aktien der Trump Media & Technology Group standen in den letzten vier Wochen zumindest zeitweise unter Druck (Stand: Schlusskurse vom 02. Oktober 2025).

Warum sich der Strategy-Erfolg nicht einfach replizieren lässt

Gus Galá von Monness, Crespi, Hardt & Co. erläuterte gegenüber Yahoo Finance: "Ab einem bestimmten Punkt gibt es zu viele Strategien, die dem gleichen gelobten Land nachjagen, und eine begrenzte Menge an Anlegernachfrage nach ähnlichen Expositionen." Mit anderen Worten: Die Nachfrage der Anleger nach Unternehmen, die in Bitcoin investieren, ist begrenzt und je mehr Nachahmer auf den Markt drängen, desto härter wird der Wettbewerb.

Trotzdem bleibt der Reiz von Krypto-Treasury-Aktien für Investoren hoch. TV-Persönlichkeit und Krypto-Investor Kevin O’Leary erklärte gemäß Yahoo Finance, dass "die Mehrheit des Marktes kein Bitcoin halten kann, aber sie kann Aktien halten". Auch institutionelle Anleger, wie Norwegens Staatsfonds Norges Bank, setzen auf Aktien von Unternehmen wie Strategy, halten aber selbst keine Bitcoins oder entsprechende ETFs. Laut dem Datenanbieter Bitcointreasuries.net haben bisher mehr als 190 börsennotierte Unternehmen Bitcoin in ihre Bilanzen aufgenommen, viele davon innerhalb des letzten Jahres.

Investoren bleiben skeptisch: Die Marktsättigung macht sich bemerkbar

Der jüngste Abschwung zeigt, dass nicht jedes Unternehmen von der Bitcoin-Strategie profitieren kann. Laut Vetle Lunde, Leiter der Forschung beim Marktforschungsunternehmen K33 in Oslo, haben von den 94 Strategy-Imitatoren etwa 25 Prozent eine Marktkapitalisierung, die unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände liegt, wie Yahoo Finance berichtet. Das sei ein schlechtes Signal von Investoren, denn insgesamt betrachten sie diese Unternehmen als weniger wertvoll als die Bitcoins, die sie halten.

Der Markt für Krypto-Treasury-Aktien hat sich offenbar gesättigt. Für Nachahmerunternehmen ohne solides Fundament könnte die Bitcoin-Strategie daher riskant sein. Wer auf den Zug aufspringen will, sollte deshalb genau prüfen, ob die Bilanz, die Finanzierung der Bitcoin-Käufe und das Geschäftsmodell langfristig tragfähig sind.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kindly MD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kindly MD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen