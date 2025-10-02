DAX24.459 +1,4%Est505.664 +1,5%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,47 +1,1%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.620 +0,7%Euro1,1741 +0,1%Öl64,84 -0,9%Gold3.892 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins erwartet -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Anleger greifen zu

BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an

02.10.25 14:13 Uhr
BioNTech-Aktie an der NASDAQ in Grün: KI-Event und Pfizer-Deal befeuern Aktie! | finanzen.net

BioNTech hat gemeinsam mit dem Tochterunternehmen InstaDeep am Mittwoch den zweiten "AI Day" als Teil seiner "Innovation Series" begangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
87,05 EUR -1,60 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BioNTech begeht zweiten "AI Day" in London
• Pfizer-Deal mit US-Regierung stützt Pharmawerte
• BioNTech-Aktie mit durchwachsener Performance

Wer­bung

Am 1. Oktober lud BioNTech gemeinsam mit KI-Tochter InstaDeep in London zum zweiten "AI Day" ein. Die Veranstaltung gehört zur "Innovation Series" des Pharmaunternehmens und bot einen Überblick über BioNTechs KI-Strategie und -Fähigkeiten sowie die Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Unternehmenspipeline und internen Prozessen.

Die Performance der BioNTech-Aktie

Mit dem Fokus auf künstliche Intelligenz soll ein neuer Wachstumsweg aufgetan werden. Denn an den Märkten durchläuft BioNTech aktuelle eine schwierige Phase. Seit Jahresbeginn büßte das an der NASDAQ gelistete Papier 10,3 Prozent ein. Immerhin: In den letzten fünf Handelstagen ging es 4,21 Prozent aufwärts. Am Mittwoch konnte das Papier 3,64 Prozent auf 102,21 US-Dollar zulegen. Am Donnerstag geht es vorbörslich 0,36 Prozent auf 102,58 US-Dollar nach oben.

Pfizer-Deal mit US-Regierung stützt Pharmawerte

Ursächlich für den jüngsten Aufwärtsschub dürfte zum einen die jüngste KI-Veranstaltung gewesen sein, sowie der Rückendwind für Pharmatitel durch die Einigung von Pfizer mit der US-Regierung. So hat der amerikanische Pharmariese am Dienstag einen Deal verkündet, wonach Medikamente des Konzerns im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgegeben werden sollen. US-Präsident Donald Trump stellte zudem weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften in Aussicht.

Wer­bung

Gleichzeitig habe Pfizer versprochen, Investitionen über 70 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und die Produktion in den USA zu tätigen. Die Nachricht hatte am Mittwoch auch zu kräftigen Kursgewinnen bei anderen Pharmatiteln wie jenen von Johnson & Johnson und Merck & Co geführt. Auch in Europa hatte die Meldung Wellen geschlagen und die Aktien von Bayer, Merck KGaA sowie Sartorius angetrieben.

Trotz der jüngsten Kursrally bei BioNTech bleibt das Unternehmen angeschlagen. Im zweiten Geschäftsquartal 2025 verzeichnete BioNTech einen Nettoverlust von 1,60 Euro je Aktie. Zudem kündigte das Unternehmen an, tausende Stellen abzubauen, insbesondere in Marburg und Idar-Oberstein, um Kosten zu senken und sich auf zukünftige Wachstumsfelder zu konzentrieren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
10.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen