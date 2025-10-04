Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der DEUTZ-Aktie überprüft.
Im September 2025 haben 2 Experten die DEUTZ-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die DEUTZ-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 11,10 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,13 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von DEUTZ in Höhe von 8,965 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10,90 EUR
|21,58
|10.09.2025
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11,30 EUR
|26,05
|04.09.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
