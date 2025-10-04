Aktienprognosen

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der DEUTZ-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel

Im September 2025 haben 2 Experten die DEUTZ-Aktie analysiert.

Wer­bung Wer­bung

2 Experten empfehlen die DEUTZ-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 11,10 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,13 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von DEUTZ in Höhe von 8,965 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 10,90 EUR 21,58 10.09.2025 Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 11,30 EUR 26,05 04.09.2025

Redaktion finanzen.net