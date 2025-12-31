DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.255 ±-0,0%Euro1,1737 -0,1%Öl61,57 -0,5%Gold4.344 +0,1%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Venezuela

31.12.25 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Venezuela:

"Es ist die gefährliche Eskalation eines Konflikts, der nur vorgeblich allein den Drogenkartellen gilt. (...) Was den US-Präsidenten und seine Regierung antreibt, reicht weit über den Anti-Drogen-Kampf hinaus: Es geht zum einen um Attacken gegen eine unliebsame linksnationalistische Regierung. Nun muss man mit dem diktatorischen Nicolás Maduro nicht viel Mitleid haben, aber der Einmischung in andere Länder hatte Trump ja eigentlich abgeschworen. Es geht zum anderen ums Öl: Venezuela verfügt über die größten Reserven der Welt, an deren Ausbeutung China bereits in großem Stil beteiligt ist. In jedem Fall ist ein weiterer Krieg das Letzte, was diese Welt im neuen Jahr gebrauchen kann."/yyzz/DP/nas