DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.353 +0,6%Top 10 Crypto16,83 +2,2%Nas22.907 +0,3%Bitcoin105.153 +2,3%Euro1,1740 +0,2%Öl64,76 +0,7%Gold3.882 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
DAX-Performance

DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

03.10.25 18:15 Uhr
DAX-Performance KW 40: Wer punktete, wer verlor? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.378,8 PKT -43,8 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 40 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 40/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 26.09.2025 und dem 03.10.2025. Stand ist der 03.10.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -3,79 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 39: Commerzbank

Commerzbank: -2,37 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 38: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -0,90 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Platz 37: Daimler Truck

Daimler Truck: -0,25 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Wer­bung

Platz 36: Rheinmetall

Rheinmetall: 0,10 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 35: EON SE

EON SE: 0,22 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 34: Scout24

Scout24: 0,77 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 33: BMW

BMW: 0,79 Prozent

Quelle: BMW Group

Platz 32: GEA

GEA: 0,80 Prozent

Quelle: GEA Group

Wer­bung

Platz 31: Allianz

Allianz: 0,95 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 30: Hannover Rück

Hannover Rück: 1,02 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 29: Henkel vz

Henkel vz: 1,04 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 28: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 1,12 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 27: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,47 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 26: Fresenius SE

Fresenius SE: 1,75 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 25: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 2,15 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 24: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,22 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 23: SAP SE

SAP SE: 2,22 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 22: Beiersdorf

Beiersdorf: 2,38 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 21: Zalando

Zalando: 2,59 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 20: Continental

Continental: 2,60 Prozent

Quelle: Continental

Platz 19: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 2,94 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 18: Symrise

Symrise: 3,24 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 17: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 3,29 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 16: Vonovia SE

Vonovia SE: 3,55 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 15: RWE

RWE: 3,56 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 14: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,92 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 13: Airbus SE

Airbus SE: 4,02 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 12: adidas

adidas: 4,05 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 11: BASF

BASF: 4,19 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 10: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 4,35 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 9: Infineon

Infineon: 4,52 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 8: Brenntag SE

Brenntag SE: 4,88 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 7: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 5,12 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 6: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 5,28 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 5: Siemens

Siemens: 5,44 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 4: Bayer

Bayer: 5,87 Prozent

Quelle: Bayer AG

Platz 3: QIAGEN

QIAGEN: 5,93 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 2: Siemens Energy

Siemens Energy: 7,43 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 1: Merck

Merck: 13,37 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:28Handelsschluss unterhalb der 24.500-Punkte-Marke: DAX verliert Juli-Rekordhoch etwas aus dem Blick
18:15DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:02ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt am Feiertag Verschnaufpause ein
17:57Handel in Frankfurt: DAX schließt mit Verlusten
17:53Aktien Frankfurt Schluss: Dax scheitert erneut an Hürde vor Rekordhoch
17:41Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
17:02Merck & Co's Options: A Look at What the Big Money is Thinking
16:00S&P 500: Das sind die wichtigsten charttechnischen Marken
mehr