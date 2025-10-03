DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 40/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 26.09.2025 und dem 03.10.2025. Stand ist der 03.10.2025.
Platz 40: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -3,79 Prozent
Platz 39: Commerzbank
Commerzbank: -2,37 Prozent
Platz 38: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -0,90 Prozent
Platz 37: Daimler Truck
Daimler Truck: -0,25 Prozent
Platz 36: Rheinmetall
Rheinmetall: 0,10 Prozent
Platz 35: EON SE
EON SE: 0,22 Prozent
Platz 34: Scout24
Scout24: 0,77 Prozent
Platz 33: BMW
BMW: 0,79 Prozent
Platz 32: GEA
GEA: 0,80 Prozent
Platz 31: Allianz
Allianz: 0,95 Prozent
Platz 30: Hannover Rück
Hannover Rück: 1,02 Prozent
Platz 29: Henkel vz
Henkel vz: 1,04 Prozent
Platz 28: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 1,12 Prozent
Platz 27: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,47 Prozent
Platz 26: Fresenius SE
Fresenius SE: 1,75 Prozent
Platz 25: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 2,15 Prozent
Platz 24: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 2,22 Prozent
Platz 23: SAP SE
SAP SE: 2,22 Prozent
Platz 22: Beiersdorf
Beiersdorf: 2,38 Prozent
Platz 21: Zalando
Zalando: 2,59 Prozent
Platz 20: Continental
Continental: 2,60 Prozent
Platz 19: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 2,94 Prozent
Platz 18: Symrise
Symrise: 3,24 Prozent
Platz 17: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 3,29 Prozent
Platz 16: Vonovia SE
Vonovia SE: 3,55 Prozent
Platz 15: RWE
RWE: 3,56 Prozent
Platz 14: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,92 Prozent
Platz 13: Airbus SE
Airbus SE: 4,02 Prozent
Platz 12: adidas
adidas: 4,05 Prozent
Platz 11: BASF
BASF: 4,19 Prozent
Platz 10: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 4,35 Prozent
Platz 9: Infineon
Infineon: 4,52 Prozent
Platz 8: Brenntag SE
Brenntag SE: 4,88 Prozent
Platz 7: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 5,12 Prozent
Platz 6: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 5,28 Prozent
Platz 5: Siemens
Siemens: 5,44 Prozent
Platz 4: Bayer
Bayer: 5,87 Prozent
Platz 3: QIAGEN
QIAGEN: 5,93 Prozent
Platz 2: Siemens Energy
Siemens Energy: 7,43 Prozent
Platz 1: Merck
Merck: 13,37 Prozent
