Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach Sprung auf Rekordhoch

08.01.26 11:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.101,2 PKT -21,1 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit starken Daten aus der deutschen Industrie im Rücken hat der DAX am Donnerstag seine Rekordrally zunächst fortgesetzt. Nach einem Sprung über die runde Marke von 25.000 Punkten am Vortag kletterte der Leitindex am Morgen zeitweise über 25.200 Punkte. Dann bekamen die Anleger kalte Füße, zumal an den New Yorker Börsen weitere Verluste erwartet werden. Zur Mittagszeit gab der Dax um 0,1 Prozent auf 25.097 Zähler nach. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank um 0,8 Prozent auf 31.809 Punkte.

Der Auftragseingang für die deutsche Industrie war im November überraschend hoch ausgefallen. Er kletterte im Vergleich zum Vormonat um 5,6 Prozent, wobei es bereits in den zwei Monaten zuvor deutliche Zuwächse gegeben hatte. "Der leichte Aufwärtstrend der vergangenen Monate scheint sich zu bestätigen. Die Talsohle dürfte durchschritten sein", freute sich denn auch Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research über die "endlich einmal wieder guten Nachrichten für die Industrie".

An den New Yorker Börsen indes waren am Vorabend nach anfänglichen Rekorden von Dow Jones Industrial und S&P 500 die Indizes unter Druck geraten. Und wieder einmal hatte Präsident Donald Trump verunsichert. So kündigte er etwa an, dass große Finanzinvestoren künftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürften.

Das Militärbudget für 2027 soll in den USA zudem deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump spricht von einem "Traum-Militär", das aufgebaut werden solle. US-Rüstungsunternehmen sollen dafür allerdings bis auf Weiteres die Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe einstellen und die Gelder stattdessen in ihre Kapazitäten zu stecken, wenn es nach Trump geht.

Hierzulande reagierten die Aktien der Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, RENK oder TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) mit Kursgewinnen von bis zu 4,1 Prozent. Analystin Chloe Lemarie von Jefferies sieht von einer Erhöhung des US-Militärbudgets auch europäische Unternehmen profitieren, allerdings vor allem solche, die große Anteile ihrer Umsätze in den USA generieren.

Bayer (Bayer) gewannen knapp ein Prozent. Ein Bericht zur Agrarpolitik der Europäischen Union stützte. Die "Financial Times" schrieb, dass Bayer an eine positive Veränderung des europäischen Saatgutmarktes glaube, da sich die EU-Institutionen nach mehrjährigen Verhandlungen darauf geeinigt hätten, die Regeln für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen zu lockern. Bayer sehe damit auch die problematische Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto gerechtfertigt, hieß es.

Henkel (Henkel vz) stiegen ebenfalls um knapp ein Prozent. Unter Berufung auf ungenannte Insider habe der Konsumgüterhersteller ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex abgegeben, berichtete Bloomberg am Vorabend. Die Unternehmen kommentierten den Bericht nicht.

Für RATIONAL ging es um 4,3 Prozent nach oben, nachdem die Privatbank Berenberg eine Kaufempfehlung für den Profiküchen-Ausrüster ausgegeben hat. PVA TePla wurde indes von einer Empfehlung durch das Bankhaus Metzler um 2,7 Prozent hochgetrieben./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

