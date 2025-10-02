DAX24.311 +0,8%Est505.639 +1,0%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,47 +0,1%Gold3.869 +0,1%
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau

02.10.25 09:41 Uhr
BP-Aktie gibt ab: Neuer Chairman fordert beschleunigten Wandel

Der neue Chairman von BP hat zu mehr Tempo beim Konzernumbau aufgerufen.

Albert Manifold schrieb in einer Nachricht an die Mitarbeiter, der Ölkonzern müsse schnell handeln. Außerdem signalisierte er weitere Verkäufe von Vermögenswerten.

Das Portfolio müsse überprüft werden, so Manifold. Weitere Asset-Verkäufe könnten notwendig werden, um das Geschäft zu vereinfachen. BP hat mit einer niedrigen Profitabilität und mit einem hohen Schuldenstand zu kämpfen.

BP-Aktien geben in London am Donnerstag zeitweise um 0,37 Prozent nach auf 4,2615 GBP.

DOW JONES

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

