BP-Aktie unter Druck: Tochter-Konzern erwägt anscheinend Verkauf von spanischem Solarprojekt
Die BP-Erneuerbare-Energien-Tochter Lightsource will laut einem Zeitungsbericht ein Solarprojekt in Spanien für rund 250 Millionen Euro verkaufen.
Werte in diesem Artikel
Wie Cinco Dias unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat sich Lightsource an den spanischen Kreditgeber BBVA gewandt, um Lightsource bei der Veräußerung des Solarkraftwerkskomplexes Guillena mit einer Gesamtkapazität von rund 248 Megawatt zu unterstützen. Weder Lightsource noch BBVA gaben gegenüber Cinco Dias eine Stellungnahme ab.
In London fällt die BP-Aktie zeitweise um 0,37 Prozent auf 4,30 Pfund.
DOW JONES
