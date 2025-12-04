DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 -0,1%Top 10 Crypto 12,20 -2,5%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.221 +0,1%Euro 1,1667 +0,2%Öl 63,20 -0,3%Gold 4.224 +0,4%
Meta setzt den Rotstift an! Investoren begrüßen die milliardenschwaren Kürzungen im Metaverse!
Airbus-Aktie: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
BP Aktie

5,30 EUR -0,02 EUR -0,34 %
STU
4,97 CHF +0,11 CHF +2,24 %
BRX
Marktkap. 81,31 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

08:46 Uhr
BP Neutral
BP plc (British Petrol)
5,30 EUR -0,02 EUR -0,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 460 auf 480 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Dabei sind Shell sein Top-Favorit. Bei den Kurszielen rollte er seine Bewertungsbasis auf Juni 2027 nach vorne./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,65 £		 Abst. Kursziel*:
3,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

25.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 BP Kaufen DZ BANK
04.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Dow Jones Medienbericht BP-Aktie: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak BP-Aktie: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
dpa-afx 'FT': BP kurz vor Verkauf des Schmierstoff-Produzenten Castrol
finanzen.net BP Aktie News: BP büßt am Donnerstagnachmittag ein
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net BP Aktie News: BP am Donnerstagmittag tiefer
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net BP Aktie News: BP gewinnt am Donnerstagvormittag
Financial Times BP in advanced talks to sell $8bn Castrol unit to US group Stonepeak
Financial Times BP in advanced talks to sell $8bn Castrol unit to US group Stonepeak
Zacks BP Abandons H2Teesside Carbon Capture & Hydrogen Scheme Amid AI Push
Financial Times BP scraps plans for Teesside hydrogen and carbon capture scheme
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks BP Surges Ahead of Peers: What's Driving the Momentum?
Zacks BP Taps SLB OneSubsea for Tiber Deepwater Subsea Boosting System
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
