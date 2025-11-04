BP Aktie
Marktkap. 77,89 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Zahlen des Ölkonzerns hätten für das dritte Quartal eine verbesserte operative Dynamik gezeigt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst sieht allerdings Veräußerungen als wichtigen Bestandteil des Investment-Case' für BP und hier müsse der Konzern noch liefern, um den Aktienkurs weiter zu steigern./rob/ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Sector Perform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,55 £
|Abst. Kursziel*:
9,95%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
4,55 £
|Abst. Kursziel aktuell:
9,88%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|15:11
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:11
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:11
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.