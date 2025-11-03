BP Aktie
Marktkap. 77,36 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BP von 465 auf 510 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern habe ein gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Werner Eisenmann am Dienstag nach dem Bericht. Der Erfolg der Sanierung und Neufokussierung werde zunehmend sichtbar./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BP Kaufen
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
4,54 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
4,53 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
