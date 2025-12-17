BP Aktie
Marktkap. 73,61 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Pence belassen. Als "eine Nachricht wie ein Erdbeben", umschrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den überraschenden Chefwechsel. Der Ölkonzern hatte zuvor den sofortigen Rücktritt seines bisherigen Lenkers Murray Auchincloss mitgeteilt, ab April soll die bisherige Woodside-Chefin Meg O'Neill nachrücken. Mit einer Nachfolgerin von außen beschleunige sich die Strategie bei BP, Spitzenposten mit Managern nicht aus den eigenen Reihen zu besetzen. Insgesamt sieht Wilson in den News keinerlei Negatives./rob/tav/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:23 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,28 £
|Abst. Kursziel*:
-1,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,28 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
