Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Top News
Douglas-Aktie verliert trotzdem deutlich: Umsatz- und Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024/25 Douglas-Aktie verliert trotzdem deutlich: Umsatz- und Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024/25
Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

BP Aktien-Sparplan
4,85 EUR -0,01 EUR -0,29 %
STU
4,28 GBP +0,02 GBP +0,51 %
LSE
Marktkap. 73,61 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

11:36 Uhr
BP Hold
BP plc (British Petrol)
4,85 EUR -0,01 EUR -0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Pence belassen. Als "eine Nachricht wie ein Erdbeben", umschrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den überraschenden Chefwechsel. Der Ölkonzern hatte zuvor den sofortigen Rücktritt seines bisherigen Lenkers Murray Auchincloss mitgeteilt, ab April soll die bisherige Woodside-Chefin Meg O'Neill nachrücken. Mit einer Nachfolgerin von außen beschleunige sich die Strategie bei BP, Spitzenposten mit Managern nicht aus den eigenen Reihen zu besetzen. Insgesamt sieht Wilson in den News keinerlei Negatives./rob/tav/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
4,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,28 £		 Abst. Kursziel*:
-1,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,28 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

