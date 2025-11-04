DAX23.700 -1,8%Est505.580 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,13 -0,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.177 -2,5%Euro1,1507 -0,1%Öl63,87 -1,5%Gold3.994 -0,2%
Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf

04.11.25 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,02 EUR -0,02 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern BP hat im dritten Quartal von Fortschritten beim Konzernumbau und damit niedrigeren Produktionskosten profitiert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im fortgeführten Geschäft legte im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 5,3 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Wegen höherer Finanzierungskosten ging der bereinigte Überschuss allerdings leicht auf 2,2 Milliarden Dollar zurück. Das ist etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

BP beabsichtigt zudem, weitere Aktien zurückzukaufen. Bis zur Bekanntgabe der Resultate des Schlussquartals Anfang kommenden Jahres sollen eigene Papiere für 750 Millionen Dollar erworben werden. Für das vierte Quartal erwarten die Briten eine in Summe stabile Gas- und Ölförderung gegenüber dem Vorquartal. Die im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Aktie reagierte kaum auf die Zahlen und Aussagen zum Geschäftsverlauf. Der Kurs pendelte am Vormittag um den Vortagsschluss. Zuletzt lag die BP-Aktie in einem schwachen Umfeld leicht im Minus./err/zb/mis

