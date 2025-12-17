DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.702 +0,4%MSCI World 4.350 -0,1%Top 10 Crypto 11,51 +0,5%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.524 +1,7%Euro 1,1719 -0,2%Öl 59,84 -1,4%Gold 4.325 -0,3%
BP Aktie

BP Aktien-Sparplan
4,85 EUR -0,01 EUR -0,29 %
STU
4,27 GBP +0,02 GBP +0,35 %
LSE
Marktkap. 73,61 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

11:01 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
4,85 EUR -0,01 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Nach dem frisch verkündeten Chefwechsel dürfte der Markt den Veränderungen vermutlich aufgeschlossen gegenüber stehen, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von einer "offenen Tür" für neue Sichtweisen auf die strategische Agenda des Ölkonzerns - die Investoren dürften dies begrüßen./rob/tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,26 £		 Abst. Kursziel*:
12,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,27 £		 Abst. Kursziel aktuell:
12,40%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

