BP Aktie
Marktkap. 73,61 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Nach dem frisch verkündeten Chefwechsel dürfte der Markt den Veränderungen vermutlich aufgeschlossen gegenüber stehen, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von einer "offenen Tür" für neue Sichtweisen auf die strategische Agenda des Ölkonzerns - die Investoren dürften dies begrüßen./rob/tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,80 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,26 £
|Abst. Kursziel*:
12,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,27 £
|Abst. Kursziel aktuell:
12,40%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:01
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:01
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:01
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:01
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets