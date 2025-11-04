BP Aktie
Marktkap. 77,89 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 490 auf 525 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an starke Quartalszahlen der Briten an. Die Aussichten besserten sich zudem./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,25 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,53 £
|Abst. Kursziel*:
15,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
