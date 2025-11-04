DAX 23.784 -0,7%ESt50 5.614 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.557 +0,1%Euro 1,1493 +0,1%Öl 64,36 +0,0%Gold 3.982 +1,3%
BP Aktie

5,14 EUR +0,03 EUR +0,51 %
STU
4,72 CHF -0,04 CHF -0,80 %
BRX
Marktkap. 77,89 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BP Buy

08:01 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,14 EUR 0,03 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 490 auf 525 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an starke Quartalszahlen der Briten an. Die Aussichten besserten sich zudem./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,25 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,53 £		 Abst. Kursziel*:
15,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

