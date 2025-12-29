DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +6,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.028 +1,9%Euro1,1773 ±0,0%Öl61,25 +0,7%Gold4.473 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla im Fokus
Top News
EOS-Aktie nach Rally: Neue Großaufträge und Rekord-Auftragsbuch von Electro Optic Systems bleiben im Blick EOS-Aktie nach Rally: Neue Großaufträge und Rekord-Auftragsbuch von Electro Optic Systems bleiben im Blick
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

BP verkauft Castrol-Mehrheitsbeteiligung an Stonepeak für 10 Mrd US-Dollar

29.12.25 07:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,86 EUR -0,02 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ian Walker

DOW JONES--Der Mineralölkonzern BP setzt seine Strategie zur Geschäftsvereinfachung fort und verkauft einen 65-prozentigen Anteil seines Schmierstoffgeschäfts Castrol an die Investmentgesellschaft Stonepeak für 10 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden. Wie BP mitteilte, wird nach Abschluss der Transaktion ein neues Joint- Venture gegründet, welches zu 65 Prozent Stonepeak und zu 35 Prozent BP gehören wird.

Wer­bung

Diese Entscheidung folgt laut BP einer umfassenden strategischen Überprüfung von Castrol, die noch von CEO Murray Auchincloss auf den Weg gebracht wurde. BP leitete im Februar die Überprüfung ein, um das Geschäft im Konzern zu vereinfachen und Kosten zu senken. Zudem soll die Aktionärsrenditen verbessert werden. BP will bis 2027 Veräußerungen von Vermögenswerten in Höhe von 20 Milliarden Dollar erreichen, um Schulden abzubauen und die Öl- und Gasförderung zu steigern. BP will die aus dem Verkauf erzielten Einnahmen zum Schuldenabbau verwenden.

Mitte Dezember teilte BP mit, dass CEO Murray Auchincloss nach weniger als zwei Jahren an der Spitze des Ölkonzerns den Posten abgibt. BP hat Meg O'Neill, bisher CEO von Woodside Energy, zur neuen Chefin ernannt. Sie wird die Position am 1. April übernehmen. Mit der Ernennung von O'Neill bricht BP mit seiner langjährigen Tradition, Managern aus den eigenen Reihen zum CEO zu befördern. Die Amerikanerin O'Neill ist seit 2021 CEO von Woodside. Während ihrer Amtszeit wurde die Übernahme von BHP Petroleum International eingefädelt. Zuvor arbeitete sie mehr als zwei Jahrzehnte bei Exxon Mobil.

BP steckt seit Jahren infolge eines erfolglosen Vorstoßes weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien in einem Niedergang. Der Marktwert des Unternehmens sank von 250 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 auf heute etwa 90 Milliarden US-Dollar ab - rund 27 Milliarden US-Dollar weniger als der US-Rivale Conocophillips. Der Hedgefonds Elliott Investment Management drängt nach seinem Einstieg Anfang 2025 auf Veränderungen im Unternehmen. Der aktivistische Investor strebte bisherigen Angaben zufolge einen radikalen Kulturwandel bei BP an.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 01:09 ET (06:09 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
19.12.2025BP NeutralUBS AG
18.12.2025BP OverweightBarclays Capital
18.12.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
18.12.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
18.12.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025BP OverweightBarclays Capital
12.12.2025BP OverweightBarclays Capital
12.12.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.12.2025BP NeutralUBS AG
18.12.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
18.12.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
18.12.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen