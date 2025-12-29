DAX aktuell

Der deutsche Leitindex DAX dürfte sich nach der Weihnachtspause zunächst nur wenig bewegen. Zum Start in die neue, ebenfalls verkürzte Handelswoche, wird nur ein leichtes Plus erwartet.

Am vergangenen Dienstag, dem letzten Handelstag vor der Feiertagspause an Weihnachten, ging der DAX 0,23 Prozent höher bei 24.340,06 Punkten aus dem Handel. Zum Börsenstart am Montag wird er nun ebenfalls mit nur leichten Aufschlägen erwartet.

Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich also zunächst wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend.

Wer­bung Wer­bung

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Ruhiger Handel vor dem Jahreswechsel erwartet

Auch die aktuelle Handelswoche ist aufgrund von Silvester und Neujahr verkürzt. Viele Anleger haben laut Experten zudem bereits ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Es wird daher weiterhin mit nur niedrigen Handelsvolumina gerechnet.

Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent beim DAX gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der DAX weiterhin in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

Wer­bung Wer­bung

KI, Zinsen und Ukraine-Krieg bleiben im Fokus

Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen. Anleger richten den Blick zudem weiterhin auf die anhaltenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires