DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +6,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.028 +1,9%Euro1,1773 ±0,0%Öl61,32 +0,9%Gold4.472 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla im Fokus
Top News
Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf
DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert DroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
DAX aktuell

Nach Weihnachtspause: DAX mit leicht positivem Handelsstart erwartet

29.12.25 08:32 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX nach Weihnachtspause vor freundlichem Start | finanzen.net

Der deutsche Leitindex DAX dürfte sich nach der Weihnachtspause zunächst nur wenig bewegen. Zum Start in die neue, ebenfalls verkürzte Handelswoche, wird nur ein leichtes Plus erwartet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.340,1 PKT 56,1 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

Am vergangenen Dienstag, dem letzten Handelstag vor der Feiertagspause an Weihnachten, ging der DAX 0,23 Prozent höher bei 24.340,06 Punkten aus dem Handel. Zum Börsenstart am Montag wird er nun ebenfalls mit nur leichten Aufschlägen erwartet.
Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich also zunächst wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend.

Wer­bung

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Ruhiger Handel vor dem Jahreswechsel erwartet

Auch die aktuelle Handelswoche ist aufgrund von Silvester und Neujahr verkürzt. Viele Anleger haben laut Experten zudem bereits ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Es wird daher weiterhin mit nur niedrigen Handelsvolumina gerechnet.

Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent beim DAX gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der DAX weiterhin in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

Wer­bung

KI, Zinsen und Ukraine-Krieg bleiben im Fokus

Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen. Anleger richten den Blick zudem weiterhin auf die anhaltenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Maksim Kabakou / Shutterstock.com