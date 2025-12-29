Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Start in letzte Woche des Jahres erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Weihnachtsfeiertagen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein etwas höherer Start in die verkürzte Woche vor Silvester ab. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-DAX ein Plus von 0,3 Prozent auf 24.403 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird ähnlich freundlich erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Dax-Jahresplus (DAX) von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.

Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

Aus Unternehmenssicht ist die Nachrichtenlage äußerst überschaubar. Einen Blick wert sein könnten die Nebenwerte BayWa und Knaus Tabbert. Die kriselnde Baywa verkauft die niederländische Tochter Cefetra. Damit könnten die Bankverbindlichkeiten um über 600 Millionen Euro reduziert werden, teilte der für Landwirte und Lebensmittelversorgung bedeutende Münchner Mischkonzern Baywa mit.

Wer­bung Wer­bung

Eine Geldbuße über rund 6,4 Millionen Euro muss der Caravan-Hersteller Knaus Tabbert bezahlen. Diese hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Campingfahrzeugen verhängt, wie das Unternehmen in einer Börsenpflichtmeldung am Dienstag mitteilte./edh/jha/