AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte unter Druck - Moskau spricht von Fortschritten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wohl und Wehe der Rüstungswerte hängt auch zwischen den Jahren weiter an den Ukraine-Gesprächen. Am Montag sackten die Kurse der diesjährigen Top-Performer wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK um bis zu 3,1 Prozent ab. Ein mit Spannung erwartetes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen.

Die Nachfrage nach Rüstungsaktien wurde aber wohl gedämpft von der Nachricht, dass ein Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Trump in Moskau positiv bewertet wird. Der Vizechef des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Konstantin Kossatschow, der als einer der profiliertesten Außenpolitiker des Landes gilt, schrieb auf der Messenger-App Telegram vom "Empfinden, dass sich eine Bewegung voran andeutet." Er lobte dabei die US-Position als ausgewogen und zielorientiert./tih/jha/