DAX24.263 -0,3%Est505.737 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +5,0%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.627 +0,1%Euro1,1778 ±0,0%Öl61,89 +1,8%Gold4.472 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch? Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch?
Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte unter Druck - Moskau spricht von Fortschritten

29.12.25 09:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
71,25 EUR -2,00 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
51,13 EUR -1,41 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.499,00 EUR -41,50 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wohl und Wehe der Rüstungswerte hängt auch zwischen den Jahren weiter an den Ukraine-Gesprächen. Am Montag sackten die Kurse der diesjährigen Top-Performer wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK um bis zu 3,1 Prozent ab. Ein mit Spannung erwartetes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen.

Wer­bung

Die Nachfrage nach Rüstungsaktien wurde aber wohl gedämpft von der Nachricht, dass ein Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Trump in Moskau positiv bewertet wird. Der Vizechef des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Konstantin Kossatschow, der als einer der profiliertesten Außenpolitiker des Landes gilt, schrieb auf der Messenger-App Telegram vom "Empfinden, dass sich eine Bewegung voran andeutet." Er lobte dabei die US-Position als ausgewogen und zielorientiert./tih/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen