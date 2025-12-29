DAX24.263 -0,3%Est505.737 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +5,0%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.627 +0,1%Euro1,1778 ±0,0%Öl61,89 +1,8%Gold4.472 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch? Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch?
Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

EUREX/Bund-Future zieht an

29.12.25 09:02 Uhr

DOW JONES--Nachdem der Bund-Future am frühen Montag zeitweise im Minus notierte, handelt er inzwischen höher. Der Datenkalender ist leer, von dieser Seite kommt kein Impuls. Vielmehr dürfte das geringe Handelsvolumen am vorletzten Handelstag des Jahres die Bewegung verstärken. Der März-Kontrakt steigt um 27 Ticks auf 127,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,77 Prozent und das Tagestief bei 127,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 54.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 12 Ticks auf 116,16 Prozent.

Wer­bung

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 03:03 ET (08:03 GMT)