APA ots news: FMA-Bericht: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im 3. Quartal weiter

FMA begrüßt von der Bundesregierung geplante Attraktivierung

der betrieblichen Vorsorge - Aufsicht wurde bereits

harmonisiert

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen

Vorsorgekassen

haben im 3. Quartal 2025 ihr verwaltetes Vermögen ausgebaut. Dies

geht aus den heute veröffentlichten Berichten der Finanzmarktaufsicht

(FMA) zur Quartalsentwicklung hervor. Die FMA ist vorbereitet auf die

von der Bundesregierung im kommenden Jahr geplanten Schritte zur

Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge.

Derzeit haben rund 24% der unselbständig Erwerbstätigen in

Österreich Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese

Zahl ist in den vergangenen Jahren kaum angewachsen. In die

Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im

Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Die Bundesregierung hat nun

beschlossen, den Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge zu

verbreitern, indem die Möglichkeit geschaffen wird, Guthaben aus der

Abfertigung Neu in eine Pensionskasse zu übertragen - ein sogenannter

Generalpensionskassenvertrag. Zusätzliche Reformschritte für Pensions

- und Vorsorgekasse sind geplant.

"Wir begrüßen die von der Bundesregierung geplante

Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge", so FMA-Vorständin

Mariana Kühnel. "In diesem Bereich schlummert großes Potenzial - für

die Altersvorsorge und den gesamten österreichischen Kapitalmarkt und

für alle Beschäftigten, die für die Pension zusätzlich vorsorgen

wollen." Die FMA hat bereits heuer die Aufsicht für die betriebliche

Altersvorsorge zusammengelegt und arbeitet an weiteren Schritten, um

die Reform der zweiten Säule des Pensionssystems zu unterstützen, so

Kühnel.

Im dritten Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im

Vergleich zum Vorquartal um 3,5% und stand Ende September bei 29,6

Milliarden. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten

war mit rund 1,12 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl

derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf

157.417 oder 14% der gesamten Berechtigten an.

Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 4,2% gegenüber Ende

Juni, auf einen neuen Rekordstand von 22,9 Milliarden Ende September

2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive Mehrfachanwartschaften

bei verschiedenen BVK aufgrund von Arbeitgeberwechseln) stieg leicht

auf 11,37 Millionen.

Q3 2025 Q2 2025

Pensionskassen

Verwaltetes Vermögen 29,6 Mrd. 28,6 Mrd. +3,5%

Anwartschafts- und

Leistungsberechtigte 1,122 Mio. 1,120 Mio. +0,2%

Veranlagungsperformance +3,32% -0,12% +2,42% (1-9/25)

Vorsorgekassen

Verwaltetes Vermögen 22,9 Mrd. 22,0 Mrd. +4,2%

Anwartschaften 11,37 Mio. 11,29 Mio. +0,7%

(Mehrfachzählung)

Veranlagungsperformance +1,85% +0,73% +2,20% (1-9/25)

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den Betrieblichen

Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar.

