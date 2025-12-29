APA ots news: Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB

Bulgarien führt am 1. Jänner 2026 den Euro ein

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich,

Bulgarien als

jüngstes und 21. Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Nachdem

Bulgarien alle Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als

gesetzliches Zahlungsmittel erfüllt hatte, konnte der 1. Jänner 2026

als Zeitpunkt für die Ablöse der nationalen Währung - des

bulgarischen Lew - durch die europäische Gemeinschaftswährung

festgelegt werden.

Der Wechselkurs wurde unwiderruflich auf 1,95583 BGN für 1 EUR

fixiert (ISO-Code: BGN; Plural: Lewa). Ab 1. Jänner 2026 können nun

die rund 6,5 Mio. Einwohner:innen Bulgariens und darüber hinaus

selbstverständlich auch Besucher:innen aus anderen Ländern in

Bulgarien mit dem Euro bezahlen. Insbesondere der Wegfall des

Währungsumtauschs und der damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie

die erhöhte Preistransparenz sind wesentliche Verbesserungen.

Im Rahmen der Euro-Einführung tauscht die OeNB vom 2. Jänner bis

2. März 2026 all jene bulgarischen Lewa-Banknoten gebührenfrei in

Euro, die derzeit in Bulgarien gesetzliches Zahlungsmittel sind. Von

diesem Tausch ausgenommen sind bulgarische Münzen, alte

Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie auch 1-

und 2-Lewa-Banknoten aus der Banknotenserie des Jahres 1999, da diese

ebenfalls in Bulgarien nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel sind.

Pro Transaktion bzw. pro Person und Tag ist der Umtausch auf

einen Betrag von 2.000 BGN limitiert.

Der Lewa-Euro-Tausch kann während der Öffnungszeiten an den OeNB-

Kassen in Wien und Innsbruck durchgeführt werden:

Wien

Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr

Innsbruck

Adamgasse 2, 6020 Innsbruck

Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Pressesprecherin

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: (+43-1) 404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

2025-12-29