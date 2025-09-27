DAX23.798 +0,3%ESt505.516 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.628 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern
AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant
US-Produktion

BP-Aktie im Minus: Finale Investitionsentscheidung für Tiber-Guadalupe-Projekt gefallen

29.09.25 10:07 Uhr
BP-Aktie unter Druck: Investitionsentscheidung für Tiber-Guadalupe getroffen | finanzen.net

Der britische Energieriese BP wird mit seinem Tiber-Guadalupe-Projekt im Golf von Mexiko fortfahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,08 EUR -0,02 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies ist seine zweite neue Plattform in der Region in weniger als zwei Jahren, weil der Konzern seine US-Produktion verdoppeln will. Im Rahmen einer neuen Strategie richtet BP seine Aufmerksamkeit auf die Öl- und Gasproduktion und weg von den erneuerbaren Energien. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat es die endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt getroffen und rechnet mit dem Beginn der Förderung im Jahr 2030. Die Plattform, an der das Unternehmen zu 100 Prozent beteiligt ist, wird sein siebtes Öl- und Gasförderzentrum im Golf von Mexiko sein. BP erklärte, dass die Investition von rund 5 Milliarden Dollar in vollem Umfang in seiner Finanzplanung enthalten sei.

Das Projekt umfasst sechs Bohrungen im Tiber-Feld und zwei Bohrungen aus dem Guadalupe-Feld. Das Unternehmen will seine Offshore- und Onshore-Produktion in den USA bis 2030 auf mehr als 1 Million Barrel Öläquivalent täglich steigern.

Die BP-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,55 Prozent im Minus bei 4,43 Pfund.

Von Adam Whittaker

DOW JONES

