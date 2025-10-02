DAX24.403 +1,2%Est505.652 +1,3%MSCI World4.329 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.076 +0,1%Euro1,1757 +0,2%Öl64,83 -0,9%Gold3.880 +0,4%
Rüstungssektor zieht an

HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark

02.10.25 11:01 Uhr
HENSOLDT-Aktie im Aufwind dank erweitertem Radarstandort - RENK und Rheinmetall ebenfalls stark | finanzen.net

HENSOLDT baut seine Produktionskapazität aus. Demnach errichtet er einen Außenstandort bei Ulm für die Serienproduktion von Radaren für die Luftverteidigung und Drohnenabwehr.

Der Rüstungskonzern HENSOLDT investiert einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Ab 2027 sollen pro Jahr rund 1.000 Radare produziert werden.

Im XETRA-Handel ziehen die Papiere von HENSOLDT am Donnerstag zwischenzeitlich um 2,06 Prozent auf 109,10 Euro an, während RENK-Aktien um 3,12 Prozent zulegen auf 86,81 Euro und Rheinmetall-Titel sich um 1,15 Prozent auf 1.973,50 Euro verteuern.

DOW JONES

Bildquellen: HENSOLDT

