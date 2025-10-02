HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark
HENSOLDT baut seine Produktionskapazität aus. Demnach errichtet er einen Außenstandort bei Ulm für die Serienproduktion von Radaren für die Luftverteidigung und Drohnenabwehr.
Werte in diesem Artikel
Der Rüstungskonzern HENSOLDT investiert einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Ab 2027 sollen pro Jahr rund 1.000 Radare produziert werden.
Im XETRA-Handel ziehen die Papiere von HENSOLDT am Donnerstag zwischenzeitlich um 2,06 Prozent auf 109,10 Euro an, während RENK-Aktien um 3,12 Prozent zulegen auf 86,81 Euro und Rheinmetall-Titel sich um 1,15 Prozent auf 1.973,50 Euro verteuern.
DOW JONES
