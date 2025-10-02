Siemens Energy-Aktie erneut auf Rekordhoch - Analysten stocken Ziele auf
Für Siemens Energy geht es am Donnerstag weiter kräftig nach oben - dabei erklimmen die Papiere auch ein neues Rekordhoch.
Werte in diesem Artikel
Aktien von Siemens Energy haben am Donnerstagmorgen via XETRA mit 108,30 Euro einen Rekordstand erreicht. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 3,94 Prozent auf 108,25 Euro. Das Jahresplus der Papiere des Energietechnikkonzerns liegt damit bei 115 Prozent. Nur Rheinmetall sind im DAX noch klar besser.
Berenberg-Analyst Richard Dawson hält die Aktien von Siemens Energy für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Goldman Sachs setzte sogar 124 Euro an.
Berenberg-Experte Dawson sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch unter dem inneren Wert.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
