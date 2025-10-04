DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.025 -0,1%Euro1,1728 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen
Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach
Experten-Prognosen

September 2025: Die Expertenmeinungen zur UBS-Aktie

04.10.25 14:04 Uhr
September 2025: Die Expertenmeinungen zur UBS-Aktie | finanzen.net

Das sind die Einschätzungen der Experten für die UBS-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
32,73 CHF 0,71 CHF 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu UBS veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 36,20 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,69 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von UBS in Höhe von 32,51 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.38,00 CHF16,8929.09.2025
RBC Capital Markets34,00 CHF4,5826.09.2025
Jefferies & Company Inc.37,00 CHF13,8115.09.2025
RBC Capital Markets34,00 CHF4,5811.09.2025
JP Morgan Chase & Co.38,00 CHF16,8909.09.2025

Redaktion finanzen.net

