September 2025: Die Expertenmeinungen zur UBS-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Experten für die UBS-Aktie.
5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu UBS veröffentlicht.
5 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 36,20 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,69 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von UBS in Höhe von 32,51 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 CHF
|16,89
|29.09.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 CHF
|4,58
|26.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|37,00 CHF
|13,81
|15.09.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 CHF
|4,58
|11.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 CHF
|16,89
|09.09.2025
Redaktion finanzen.net
Weitere UBS News
