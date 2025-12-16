DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +3,3%Nas22.964 -0,4%Bitcoin74.106 +0,8%Euro1,1769 +0,1%Öl59,09 -2,1%Gold4.305 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Aktien Schweiz gut behauptet - UBS sehr fest

16.12.25 17:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Galenica AG
94,30 CHF 0,40 CHF 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
77,20 CHF 1,24 CHF 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
207,00 CHF 1,10 CHF 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
130,70 CHF 0,05 CHF 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
35,47 CHF 1,31 CHF 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag die Gewinne des Vortags geringfügig ausgebaut. Überwiegend schwache US-Konjunkturdaten und neuerliche kleine Verluste an der Wall Street dämpften die Kauflaune etwas. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 13.057 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,83 (Vortag: 17,74) Millionen Aktien.

Wer­bung

Die Aktien der UBS führten mit einem Plus von 3,8 Prozent den SMI mit weitem Abstand an, nachdem sie von der Bank of America (BoA) auf "Buy" hochgestuft worden waren. Die Neugestaltung der Kapitalanforderungen für schweizerische Banken dürfte weniger streng ausfallen als angenommen, so die Analysten. Denn die geplanten verschärften Anforderungen der Schweiz konfligierten mit dem Vorgehen der USA und Großbritanniens, die ihre Regeln lockerten. Die BoA-Analysten trauen der Bank überdies zu, den Gewinn stärker zu steigern als die weltweiten Wettbewerber.

Holcim verbesserten sich um 1,6 Prozent. Der Baustoffhersteller übernimmt die Mehrheit am peruanischen Zementhersteller Cementos Pacasmayo.

Der Kurs des Rückversicherers Swiss Re schloss behauptet. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen in diesem Jahr das sechste Mal in Folge über 100 Milliarden US-Dollar betragen.

Wer­bung

Unter den Nebenwerten stiegen Sonova um 0,5 Prozent. Der Hörgerätehersteller hatte die Übernahme der Tinnitus-Management-App Silentcloud vermeldet. Galenica (+0,4%) baut ihre digitale Präsenz mit der Übernahme der Mehrheit an Puravita aus.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 11:41 ET (16:41 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Galenica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Galenica

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
17:46UBS KaufenDZ BANK
15.12.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17:46UBS KaufenDZ BANK
15.12.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital
18.06.2025UBS UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen