UBS Aktie
Marktkap. 114,76 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Der Kompromissvorschlag einer Gruppe Schweizer Politiker hinsichtlich der neuen Kapitalanforderungen der Eidgenossen an die UBS gehe in die richtige Richtung, schrieb Kian Abouhossein am Freitagabend mit Blick auf entsprechende Medienberichte. Der endgültige Ausgang werde aber bis mindestens ins zweite Quartal 2026 unklar bleiben. Abouhossein erinnerte daran, dass die bisherigen Pläne für die UBS eher der "Worst Case" seien./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,73 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,58 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|08:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG