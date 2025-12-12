DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,01 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
UBS Aktie

Marktkap. 114,76 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Der Kompromissvorschlag einer Gruppe Schweizer Politiker hinsichtlich der neuen Kapitalanforderungen der Eidgenossen an die UBS gehe in die richtige Richtung, schrieb Kian Abouhossein am Freitagabend mit Blick auf entsprechende Medienberichte. Der endgültige Ausgang werde aber bis mindestens ins zweite Quartal 2026 unklar bleiben. Abouhossein erinnerte daran, dass die bisherigen Pläne für die UBS eher der "Worst Case" seien./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

