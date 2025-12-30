DAX24.422 +0,3%Est505.778 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -0,7%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.646 +0,9%Euro1,1769 ±-0,0%Öl62,14 +0,6%Gold4.386 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Verbesserung in Nutzer-Umfrage in Sachen Verlässlichkeit bei Neuwagen Tesla-Aktie: Verbesserung in Nutzer-Umfrage in Sachen Verlässlichkeit bei Neuwagen
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

N26-Mitbegründer zieht sich aus operativem Geschäft zurück

30.12.25 11:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
36,92 CHF 0,29 CHF 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Mitbegründer der Digitalbank N26, Maximilian Tayenthal, zieht sich schneller aus dem operativen Geschäft zurück als erwartet. Der Österreicher kündigte an, seine Rolle als Co-CEO bereits zum 31. Dezember 2025 niederzulegen und nicht - wie ursprünglich geplant - im April 2026. Übergangsweise wird Finanzvorstand Arnd Schwierholz den Posten übernehmen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über den vorzeitigen Führungswechsel berichtet.

Wer­bung

Der zweite Mitbegründer von N26, Valentin Stalf, war bereits im September zurückgetreten. Wegen wiederholter Probleme mit der Finanzaufsicht hatten viele Investoren auf eine Ablösung der beiden Gründer und auf neue Manager an der Spitze der Bank gedrängt.

Mängelliste der Bafin

So hatte die deutsche Bankenaufsicht Bafin N26 wiederholt für verspätete Geldwäscheverdachtsmeldungen und Defizite in ihren Kontrollsystemen kritisiert, was 2024 zu einer Geldbuße von 9,2 Millionen Euro führte. Die Finanzaufsicht beschränkte das Neukundenwachstum monatelang auf maximal 50.000 Anmeldungen pro Monat und setzte zeitweise einen Sonderbeauftragten ein, um die internen Prozesse zu überwachen.

Im Dezember hatte die Bafin zusätzliche Eigenmittelanforderungen sowie Geschäftsbeschränkungen für das Berliner Institut erlassen. "Die Bank darf in den Niederlanden kein Neugeschäft mehr mit Hypothekenkrediten betreiben", hieß es. Zudem schickt die Bafin erneut einen Sonderbeauftragten zu N26.

Wer­bung

Britischer Top-Manager soll aufräumen

Eine Schlüsselfigur bei der Neuaufstellung der Führungsspitze von N26 ist der britische Bankmanager Mike Dargan, bislang Technologievorstand der Schweizer Großbank UBS. Er soll bei der Berliner Neobank alleiniger Vorstandschef werden, ist aber noch einige Monate lang vertraglich an die UBS gebunden. Mit Dargans Verpflichtung hat der neue N26-Aufsichtsrat unter dem neuen Chef Andreas Dombret die unklare Führungssituation an der Spitze von N26 innerhalb kurzer Zeit beendet./chd/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
16.12.2025UBS KaufenDZ BANK
15.12.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.12.2025UBS KaufenDZ BANK
15.12.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025UBS OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital
18.06.2025UBS UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen