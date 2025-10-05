September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Was Experten für die BMW-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Im September 2025 haben 4 Experten die BMW-Aktie analysiert.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 91,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von BMW auf 85,44 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|93,00 EUR
|8,85
|24.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|93,00 EUR
|8,85
|19.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|7,68
|10.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|89,00 EUR
|4,17
|09.09.2025
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: lexan / Shutterstock.com
