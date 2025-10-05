DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.868 +0,6%Euro1,1720 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Hamas akzeptiert Trump-Plan teilweise Hamas akzeptiert Trump-Plan teilweise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Experten-Prognosen

September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf

05.10.25 21:05 Uhr
So sprechen sich Experten im September für die BMW-Aktie aus | finanzen.net

Was Experten für die BMW-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
86,56 EUR -0,44 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im September 2025 haben 4 Experten die BMW-Aktie analysiert.

Wer­bung

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 91,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von BMW auf 85,44 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--25.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)93,00 EUR8,8524.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)93,00 EUR8,8519.09.2025
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR7,6810.09.2025
JP Morgan Chase & Co.89,00 EUR4,1709.09.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025BMW KaufenDZ BANK
24.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BMW KaufenDZ BANK
24.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen