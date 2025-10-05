Experten-Prognosen

Was Experten für die BMW-Aktie in Aussicht stellen.

Im September 2025 haben 4 Experten die BMW-Aktie analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 91,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von BMW auf 85,44 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 25.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 93,00 EUR 8,85 24.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 93,00 EUR 8,85 19.09.2025 Jefferies & Company Inc. 92,00 EUR 7,68 10.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 89,00 EUR 4,17 09.09.2025

