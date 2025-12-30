DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.320 -0,3%Euro1,1756 +0,1%Öl61,14 +0,4%Gold4.315 -0,6%
Hotel101 Global A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

02.01.26 06:35 Uhr
Hotel101 Global Holdings Corporation Registered Shs -A-
7,47 USD 0,01 USD 0,13%
Hotel101 Global A hat am 31.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

