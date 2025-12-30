Hotel101 Global A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hotel101 Global A hat am 31.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
