DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.320 -0,3%Euro1,1756 +0,1%Öl61,15 +0,4%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab
HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Yimutian A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

02.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Yimutian Incorporation Unsponsored Global Depositary Receipt Repr 25 Shs -A-
1,58 USD 0,15 USD 10,49%
Charts|News|Analysen

Yimutian A präsentierte in der am 30.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Yimutian A ebenfalls 0,030 USD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 5,8 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 5,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Yimutian A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Yimutian A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Yimutian Incorporation Unsponsored Global Depositary Receipt Repr 25 Shs -A-

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung

Analysen zu Yimutian Incorporation Unsponsored Global Depositary Receipt Repr 25 Shs -A-

Keine Analysen gefunden.

mehr Analysen