Yimutian A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yimutian A präsentierte in der am 30.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Yimutian A ebenfalls 0,030 USD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 5,8 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 5,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net