Brandgefahr

BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA

26.09.25 12:11 Uhr
BMW-Aktie steigt trotz US-Rückruf | finanzen.net

BMW muss in den USA knapp 200.000 Autos in die Werkstätten beordern.

Wie die Straßenaufsichtsbehörde NHTSA mitteilte, wurde ein potenzieller Fehler an der Elektronik festgestellt, der die Brandrisiko erhöhen könnte. Die Komponenten für den Anlasser in bestimmten in den Jahren 2019 bis 2022 herstellten Modellen könnte korrodieren, überhitzen und einen Kurzschluss auslösen.

Wer­bung

"Die Halter sind angewiesen, ihre Fahrzeuge draußen und in Distanz von Bauten zu parken, bis die Abhilfemaßnahmen abgeschlossen sind", so die Behörde. BMW wird den Starter kostenlos durch eine neue Komponente austauschen. Die genaue Zahl der potenziellen Fahrzeuge beläuft sich auf 196.355. Auch Toyota-Fahrzeuge der Baureihe Supra der Jahre 2020 bis 2022 seien betroffen.

BMW teilte mit, dass der Autobauer keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen in diesem Zusammenhang erhalten habe. Halter, die bereits auf eigene Kosten einen Austausch des betroffenen Bauteils veranlasst haben, könnten Anspruch auf Entschädigung haben.

Via XETRA geht es für die BMW-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 85,62 Euro nach oben.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com, Harold Cunningham/Getty Images

Wer­bung

