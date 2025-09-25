BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
BMW muss in den USA knapp 200.000 Autos in die Werkstätten beordern.
Werte in diesem Artikel
Wie die Straßenaufsichtsbehörde NHTSA mitteilte, wurde ein potenzieller Fehler an der Elektronik festgestellt, der die Brandrisiko erhöhen könnte. Die Komponenten für den Anlasser in bestimmten in den Jahren 2019 bis 2022 herstellten Modellen könnte korrodieren, überhitzen und einen Kurzschluss auslösen.
"Die Halter sind angewiesen, ihre Fahrzeuge draußen und in Distanz von Bauten zu parken, bis die Abhilfemaßnahmen abgeschlossen sind", so die Behörde. BMW wird den Starter kostenlos durch eine neue Komponente austauschen. Die genaue Zahl der potenziellen Fahrzeuge beläuft sich auf 196.355. Auch Toyota-Fahrzeuge der Baureihe Supra der Jahre 2020 bis 2022 seien betroffen.
BMW teilte mit, dass der Autobauer keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen in diesem Zusammenhang erhalten habe. Halter, die bereits auf eigene Kosten einen Austausch des betroffenen Bauteils veranlasst haben, könnten Anspruch auf Entschädigung haben.
Via XETRA geht es für die BMW-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 85,62 Euro nach oben.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BMW News
Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com, Harold Cunningham/Getty Images
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen