DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 ±-0,0%Top 10 Crypto16,30 +2,8%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.051 +0,1%Euro1,1741 +0,1%Öl65,67 +0,4%Gold3.867 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street beendet Handel etwas fester -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Rohstoffe im 3. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel Rohstoffe im 3. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel
Globale Schuldenkrise: Wie Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto sieht Globale Schuldenkrise: Wie Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
"Di-worsification"

Diversifikation ade? So verändern KI-Aktien um NVIDIA und Co. die Investmentwelt

02.10.25 03:01 Uhr
KI-Superaktien wie NASDAQ-Wert NVIDIA sprengen alte Anlageregeln: Ist Diversifikation wirklich so sinnvoll? | finanzen.net

Der KI-Boom macht wenige Tech-Giganten zu Börsenstars - und stellt die uralte Regel der Diversifikation infrage. Welche ist nun die beste Strategie für Anleger?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
425,30 EUR -1,35 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
675,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.711,2 PKT 22,7 PKT 0,34%
Charts|News|Analysen

• KI-Boom konzentriert US-Aktienmarkt stark
• Experten streiten über Sinn von Diversifikation
• Hochrisiko- vs. Sicherheitsstrategie im Fokus

Wer­bung

Der jahrzehntelang geltende Grundsatz, dass breite Diversifikation das beste Mittel zur Risikostreuung sei, wankt. Der Boom rund um Künstliche Intelligenz hat eine kleine Gruppe von Tech-Giganten zu "Superaktien" gemacht - und den US-Aktienmarkt so konzentriert wie selten zuvor. Laut MarketWatch unter Berufung auf Goldman Sachs machen die zehn größten Werte mittlerweile rund 40 Prozent des S&P 500 aus.

Diese Entwicklung befeuert eine alte Debatte: Lohnt sich ein breit gestreutes Portfolio noch? Die moderne Portfoliotheorie von Nobelpreisträger Harry Markowitz besagt, dass Anleger durch Diversifikation ähnliche Renditen bei geringerer Volatilität erzielen können. Für Jahrzehnte galt diese Erkenntnis als das "einzige kostenlose Mittagessen" für Investoren. Doch die Realität am Markt stellt diese Theorie zunehmend auf die Probe.

Konzentration statt Streuung: Alpha Theory stellt Diversifikation infrage

Wer­bung

Bereits 2017 veröffentlichte Alpha-Theory-Gründer Cameron Hight einen Artikel, in dem er argumentierte, dass professionelle Manager mit konzentrierten Portfolios von 10 bis 30 Positionen bessere Ergebnisse erzielen könnten. Laut seiner Analyse tendieren erfahrene Investoren dazu, mehr Kapital in ihre vielversprechendsten Ideen zu investieren und profitieren so überproportional von Gewinnern.

Doch nicht alle Experten teilen diesen Ansatz. Brian Chingono, Direktor für quantitative Forschung bei Verdad Advisers, erklärte gegenüber MarketWatch: "Wir hatten festgestellt, dass es eine Präferenz für stärker konzentrierte Portfolios gab, was offensichtlich im Gegensatz zu dem steht, was typischerweise in Finanzkursen gelehrt wird." In einer eigenen Simulation über 10.000 Portfolios kam er zu dem Schluss, dass hyperkonzentrierte Fonds langfristig tendenziell schwächere Ergebnisse erzielten.

Buffett, Munger & Lynch: Investment-Legenden im Pro- und Contra-Lager

Auch Warren Buffett warnte schon 1993 in einem Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway, dass "Standard-Diversifikations-Dogmatik" nicht der einzige Weg sei. Ein konzentriertes Portfolio könne Risiken sogar senken, weil es Manager zwinge, ihre Investments gründlich zu verstehen. Allerdings schränkte er ein, dass dies nur für Profis gelte. Anleger ohne tiefes Marktverständnis seien mit Indexfonds besser beraten.

Wer­bung

Andere Legenden gingen noch weiter: Charlie Munger, bis zu seinem Tod 2023 Vize bei Berkshire, hielt vier Aktien im Depot für ausreichend. Fidelity-Starinvestor Peter Lynch prägte den Begriff "Di-worsification" und sagte während einer Lesung 1997, er sei "glücklich, auch nur eine einzige Aktie zu besitzen".

Kritiker warnen: Konzentration erhöht die Risiken für Anleger

Doch Kritiker sehen Gefahren. Owen Lamont, Portfoliomanager bei Acadian Asset Management, bezeichnete die Behauptung, konzentrierte Portfolios seien weniger riskant, in einem Bericht laut MarkteWatch als "einfach verrückt, völlig unwahr und unvereinbar sowohl mit den Belegen als auch mit der Theorie". Zudem sei es illusorisch, dauerhaft die richtigen "High-Conviction-Wetten" zu treffen.

Der KI-Boom hat den Markt in Bewegung versetzt und die Schwächen klassischer Diversifikationsstrategien offengelegt. Doch Studien wie die von Verdad Advisers oder Acadian zeigen, dass breites Streuen nach wie vor tendenziell mehr Sicherheit bietet. Ob konzentrierte Portfolios künftig den Takt angeben oder ob die "alte Regel" der Diversifikation Bestand hat, bleibt eine der spannendsten Fragen im Asset Management.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Deemerwha studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
14.04.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
23.08.2007Berkshire Hathaway haltenWertpapier
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen