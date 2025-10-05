Analysten-Meinungen

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Volkswagen (VW) vz-Aktie im Überblick.

14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.

Wer­bung Wer­bung

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 118,29 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie, was einem Anstieg von 26,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 91,96 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 25.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 113,00 EUR 22,88 24.09.2025 RBC Capital Markets 130,00 EUR 41,37 23.09.2025 Bernstein Research 87,00 EUR -5,39 22.09.2025 Warburg Research 149,00 EUR 62,03 22.09.2025 Deutsche Bank AG 120,00 EUR 30,49 22.09.2025 UBS AG 100,00 EUR 8,74 22.09.2025 Jefferies & Company Inc. 125,00 EUR 35,93 22.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 113,00 EUR 22,88 19.09.2025 RBC Capital Markets 117,00 EUR 27,23 17.09.2025 RBC Capital Markets 117,00 EUR 27,23 16.09.2025 Deutsche Bank AG 125,00 EUR 35,93 12.09.2025 Deutsche Bank AG 125,00 EUR 35,93 11.09.2025 Jefferies & Company Inc. 125,00 EUR 35,93 10.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 19,62 09.09.2025

Redaktion finanzen.net