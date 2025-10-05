DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.022 +0,7%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Analysten-Meinungen

Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW

05.10.25 14:49 Uhr
VW-Aktie unter der Lupe: So bewerteten Analysten die Volkswagen-Aktie im September

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Volkswagen (VW) vz-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
94,45 EUR -0,95 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 118,29 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie, was einem Anstieg von 26,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 91,96 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--25.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)113,00 EUR22,8824.09.2025
RBC Capital Markets130,00 EUR41,3723.09.2025
Bernstein Research87,00 EUR-5,3922.09.2025
Warburg Research149,00 EUR62,0322.09.2025
Deutsche Bank AG120,00 EUR30,4922.09.2025
UBS AG100,00 EUR8,7422.09.2025
Jefferies & Company Inc.125,00 EUR35,9322.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)113,00 EUR22,8819.09.2025
RBC Capital Markets117,00 EUR27,2317.09.2025
RBC Capital Markets117,00 EUR27,2316.09.2025
Deutsche Bank AG125,00 EUR35,9312.09.2025
Deutsche Bank AG125,00 EUR35,9311.09.2025
Jefferies & Company Inc.125,00 EUR35,9310.09.2025
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR19,6209.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen