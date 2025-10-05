Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Volkswagen (VW) vz-Aktie im Überblick.
14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie preis.
9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 118,29 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie, was einem Anstieg von 26,33 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 91,96 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|113,00 EUR
|22,88
|24.09.2025
|RBC Capital Markets
|130,00 EUR
|41,37
|23.09.2025
|Bernstein Research
|87,00 EUR
|-5,39
|22.09.2025
|Warburg Research
|149,00 EUR
|62,03
|22.09.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 EUR
|30,49
|22.09.2025
|UBS AG
|100,00 EUR
|8,74
|22.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|125,00 EUR
|35,93
|22.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|113,00 EUR
|22,88
|19.09.2025
|RBC Capital Markets
|117,00 EUR
|27,23
|17.09.2025
|RBC Capital Markets
|117,00 EUR
|27,23
|16.09.2025
|Deutsche Bank AG
|125,00 EUR
|35,93
|12.09.2025
|Deutsche Bank AG
|125,00 EUR
|35,93
|11.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|125,00 EUR
|35,93
|10.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|19,62
|09.09.2025
