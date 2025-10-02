DAX24.424 +1,3%Est505.650 +1,2%MSCI World4.324 ±0,0%Top 10 Crypto16,55 +1,5%Nas22.819 +0,3%Bitcoin102.049 +1,1%Euro1,1712 -0,2%Öl64,98 -0,7%Gold3.868 ±0,0%
Sparkurs

SMA Solar-Aktie dennoch höher: Hunderte Stellen werden gestrichen

02.10.25 16:03 Uhr
SMA Solar-Aktie jedoch im Plus: Stellenabbau geplant - Hunderte Jobs vor dem Aus!

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar weitet sein Sparprogramm wie angekündigt aus und will dafür Hunderte Jobs abbauen.

Bis Ende 2026 sollen 350 Stellen wegfallen, davon 300 in Deutschland, wie Unternehmenschef Jürgen Reinert laut Mitteilung am Donnerstag im hessischen Niestetal sagte. Das soll zusätzliche jährliche Einsparungen von mehr als 100 Millionen Euro bringen. Die Maßnahmen treffen vor allem den Heim- und Gewerbebereich. Die SMA Solar-Aktie büßte nach Bekanntwerden der Neuigkeiten einen Teil ihrer Gewinne ein und notierte via XETRA zuletzt noch 1,18 Prozent höher bei 22,30 Euro.

Reinert sprach von immensem Preisdruck in dem Geschäft. Der Auftragseingang sei rückläufig. Bereits Anfang September hatte SMA im Rahmen einer Gewinnwarnung angekündigt, tiefere Einschnitte machen zu wollen.

"Während sich das Geschäft mit Lösungen für Großkraftwerke sehr gut entwickelt und wir unsere Marktposition ausbauen konnten, erleben wir verglichen mit 2024 derzeit eine stark rückläufige Zubaurate im Heimbereich - insbesondere in unserem Kernmarkt Deutschland", sagte Finanzchef Kaveh Rouhi. Die Produktpalette soll neu ausgerichtet werden, das Unternehmen will sich zudem auf profitable Märkte konzentrieren und die Wertschöpfungstiefe bei einigen Produkten anpassen. Das Entwicklungszentrum in Indien soll eine größere Rolle bekommen.

Der Wechselrichter-Konzern kämpft seit einiger Zeit mit einer fortgesetzten Nachfrageschwäche und dem Konkurrenzdruck asiatischer Hersteller. SMA war bereits im Mai wegen der schlechter werdenden Bedingungen und der volatilen US-Zollpolitik beim Blick auf das Jahr vorsichtiger geworden.

/men/he

NIESTETAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar Technology AG, SMA Solar

