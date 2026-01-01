DAX24.581 +0,4%Est505.855 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +2,2%Nas23.375 +0,6%Bitcoin76.132 +0,8%Euro1,1736 -0,1%Öl60,12 -1,3%Gold4.336 +0,5%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 3. Januar bis Montag, 5. Januar (vorläufige Fassung)

02.01.26 15:07 Uhr

===

M O N T A G, 5. Januar 2026

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) Ratingdog nicht-verarbeitendes

Gewerbe Dezember

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

zuvor: 48,2 Punkte

18:00 US/Robert Bosch GmbH, Consumer Electronics Show (CES) Press Conference

- RU,SE/Börsenfeiertag: Russland, Verkürzter Börsenhandel in Schweden

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 09:08 ET (14:08 GMT)