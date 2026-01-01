TAGESVORSCHAU/Samstag, 3. Januar bis Montag, 5. Januar (vorläufige Fassung)
M O N T A G, 5. Januar 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) Ratingdog nicht-verarbeitendes
Gewerbe Dezember
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember
zuvor: 48,2 Punkte
18:00 US/Robert Bosch GmbH, Consumer Electronics Show (CES) Press Conference
- RU,SE/Börsenfeiertag: Russland, Verkürzter Börsenhandel in Schweden
