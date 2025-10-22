DAX 24.114 -0,2%ESt50 5.655 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1596 -0,2%Öl 64,74 +0,6%Gold 4.099 +0,1%
SMA Solar Aktie

22,14 EUR -0,08 EUR -0,36 %
STU
Marktkap. 794,63 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol SMTGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SMA Solar Hold

08:21 Uhr
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
22,14 EUR -0,08 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Photovoltaikkonzerns dürften für den Bereich Large Scale & Project Solutions (große Photovoltaik- und Energiespeichersysteme für den Einsatz in Solar- und Speicher-Kraftwerken) eine weiter robuste Nachfrage sowie operative Ergebnismargen (Ebit) um die 15 Prozent belegen, schrieb Lasse Stueben in seinem Ausblick vom Mittwochnachmittag. Das dürfte helfen, Verluste in anderen Bereichen teilweise auszugleichen. SMA sei optisch günstig bewertet und in einem attraktiven Markt tätig. Doch die Unsicherheiten seien zu hoch für eine positivere Sicht auf die Aktie./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,40 €		 Abst. Kursziel*:
-6,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,15%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

08:21 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

