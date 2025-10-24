SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag mit sattem Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 23,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:46 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 23,20 EUR nach oben. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 23,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.088 SMA Solar-Aktien umgesetzt.
Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.
Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.
In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,466 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
