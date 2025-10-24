DAX24.169 -0,2%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1610 -0,1%Öl66,10 +0,2%Gold4.066 -1,5%
Kurs der SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

24.10.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,60 EUR 0,76 EUR 3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 22,26 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,26 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 22,12 EUR. Bisher wurden heute 1.051 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,77 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 103,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,466 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
23.10.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
