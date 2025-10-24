SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Kurs der SMA Solar

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,26 EUR.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 22,26 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,26 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 22,12 EUR. Bisher wurden heute 1.051 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,77 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 103,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,466 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMA Solar: Hohe Volatilität dürfte sich fortsetzen