SMA Solar Aktie
Marktkap. 551,73 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von SMA Solar mit einem unveränderten Kursziel von 16 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Constantin Hesse reagierte damit am Mittwoch auf den Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung. Er sieht die Prognosesenkung des Solarzulieferers als reinigendes Gewitter. SMA profitiere weiter von einer starken Nachfrage im Großprojekte-Bereich - mit Überraschungspotenzial in den USA. Die Restrukturierung könnte aber insgesamt zunächst die Kasse belasten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar
Zusammenfassung: SMA Solar Hold
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,19 €
|Abst. Kursziel*:
-1,17%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
16,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
