Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Lufthansa Aktie

7,40 EUR +0,45 EUR +6,53 %
STU
Marktkap. 8,33 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

DZ BANK

Lufthansa Halten

17:46 Uhr
Lufthansa Halten
Lufthansa AG
7,40 EUR 0,45 EUR 6,53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach der Veröffentlichung des Berichts zum dritten Quartal von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dieser habe im Wesentlichen die laufende operative Stabilisierung der Fluggesellschaft untermauert und seine Einschätzung bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse zeigten sichtbare Fortschritte in puncto Kostenkontrolle, Effizienz und operative Zuverlässigkeit./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Halten

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
7,32 €		 Abst. Kursziel*:
2,43%
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
7,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,32%
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

17:46 Lufthansa Halten DZ BANK
14:36 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:36 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10:31 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Drittes Quartal Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX fällt schlussendlich
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Bullenmodus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro
finanzen.net XETRA-Handel MDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX gibt am Mittag nach
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Donnerstagmittag zu
dpa-afx ROUNDUP: Lufthansa bleibt trotz Preiskampf optimistisch - Aktie legt zu
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
FOX Business Lufthansa to cut thousands of jobs as it seeks to boost profitability
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RTE.ie Lufthansa announces 4,000 job cuts, higher profit targets
