Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Kurs der SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit roten Vorzeichen

30.10.25 09:22 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 26,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
26,84 EUR 0,32 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 26,66 EUR abwärts. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 26,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.901 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 27,52 EUR markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 3,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR im Vergleich zu 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Verlust von -3,470 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

