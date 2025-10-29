DAX24.118 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,20 +1,2%Gold3.998 +1,5%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
So bewegt sich SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag nahezu unbewegt

29.10.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von SMA Solar. Mit einem Kurs von 27,02 EUR zeigte sich die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
26,90 EUR 0,06 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der SMA Solar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,02 EUR. In der Spitze gewann die SMA Solar-Aktie bis auf 27,52 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 26,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 81.187 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 27,52 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 1,85 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,51 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,55 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

2025 dürfte SMA Solar einen Verlust von -3,470 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

